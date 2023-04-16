Маслов — о Клотете: «Видишь же, что игра не удается. Ты на ВИП-месте сидел!»

Бывший президент «Торпедо» Денис Маслов в интервью «СЭ» оценил игру команды под руководством нового главного тренера испанца Жозепа Клотета.

«К испанцам у меня большие вопросы. Кухарчук сыграл прекрасную игру с «Факелом», а его выпускают со «Спартаком» в конце матча. Стефанович, который единственный забивал, тоже выходит на 90-й минуте. А чего не на 95-й? Всем было очевидно видно, что Лебеденко не находит мяч, форвард остался вне игры. Ну поменяй его побыстрее! Видишь же, что игра не удается. Это было очевидно всем. Ты на ВИП-месте сидел! Что делает в команде Савич? Кто этот футболист вообще? Кто его привез сюда? Для чего? Заслуженный мастер спорта Илья Кутепов сидит на лавке, а Савич играет не по позиции», — сказал Маслов «СЭ».

«Торпедо» располагается на последнем месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков за 23 тура.