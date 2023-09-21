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Сегодня, 12:18

Маслов рассказал, хотел ли он сменить клуб после потери места в составе «Спартака»

Алина Савинова
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Защитник «Спартака» Павел Маслов высказался о потере места в составе московской команды.

— Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль объяснял причины, почему не доверял вам место в составе все лето и первую половину сентября?

— Конкретной причины названо не было, но у нас состоялся разговор. У него была своя позиция, которую он мне объяснил. И все, — приводят «Известия» слова Маслова.

— Какие-то игровые причины?

— Нет, про игровые качества не заходила речь вообще. Это просто было его решением.

— Что-то с тактикой связано?

— Нет, нет, об этом не говорили.

— Потеря места в составе не наводила на мысли в летнее трансферное окно сменить клуб, уйти куда-то в аренду?

— Были определенные сложности. И, мне кажется, эти вопросы лучше адресовывать спортивному директору и моему представителю.

«Спартак» с 13 очками расположился на 6-й строчке в турнирной таблице чемпионата России. В текущем сезоне 23-летний Маслов провел 1 игру за красно-белых в FONBET Кубке России, не отметившись результативными действиями.

Источник: https://iz.ru/1576995/aleksei-fomin/net-smysla-idti-v-sport-esli-zaranee-raspisalsia-v-svoei-nikchemnosti
Павел Маслов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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