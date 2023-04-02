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Сегодня, 11:01

Маслов — о проблемах «Спартака» с реализацией: «Надеюсь, скоро нас прорвет»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Дарья Алексеева
Корреспондент
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Защитник «Спартака» Павел Маслов в разговоре с «СЭ» прокомментировал ничью в матче с «Ахматом» (0:0) в 21-м туре РПЛ.

«Результат неудовлетворительный. Сзади сыграл на ноль, но не смогши забить. Как исправить проблемы с реализацией? К сожалению, это факт. Мы все прекрасно понимаем эту проблему. Нужно работать над ее решением. Надеюсь, скоро нас прорвет. Иногда бывает, что залетает все, а иногда ничего», — сказал Маслов «СЭ».

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 41 очко.

Павел Маслов
ФК Спартак (Москва)
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