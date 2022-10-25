Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 09:16

Маслов считает, что Абаскаль может в будущем возглавить «Барселону» или сборную Испании

Telegram Новости

Защитник «Спартака» Павел Маслов поделился мнением о работе главного тренера московской команды испанце Гильермо Абаскале.

«Как бы описал прошедшие 14 туров РПЛ? Нет предела совершенству. Конечно, в идеале мы могли бы идти на первом месте, но на данный момент ситуация удовлетворительная. Абаскаль — молодой, эмоциональный, агрессивный. Мог бы он в будущем возглавить «Барселону» или сборную Испании? Конечно. Все возможно. Мы общались с ним, и он воспитанный и честный человек, замечает много деталей», — приводит слова Маслова «РБ Спорт».

Он также прокомментировал непопадание Квинси Промеса в заявку сборной Нидерландов на чемпионат мира в Катаре.

«Промес сейчас действительно хорош, но не мне судить, достоин ли он ехать на чемпионат мира или нет, потому что там свой тренерский штаб, у которого есть свое видение. Может быть, он не подходит под их идею игры, или есть другие вещи, о которых мы не знаем», — добавил Маслов.

33-летний специалист стал главным тренером «Спартака» в июне 2022 года. В прошедшем сезоне Абаскаль тренировал «Базель», с которым занял второе место в чемпионате Швейцарии. Также тренер возглавлял швейцарские «Кьяссо» и «Лугано», итальянский «Асколи» и греческий «Волос».

После 14 туров «Спартак» занимает вторую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очка. Лидирует «Зенит» — 36 очков.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/pavel-maslov-soglasen-chto-v-budushhem-abaskal-mog-by-vozglavit-barselonu-ili-sbornuyu-ispanii/
Квинси Промес
Павел Маслов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
2
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Самый сексуальный врач выйдет в ринг: Доктор Майк родился в России и стал звездой в США
Сражалась с талибами и готовится к дебюту в ММА. Девушка из Афганистана ломает рамки
Захарова заявила о готовности России дать пояснения о провокации Киева
Небензя призвал генсека ООН не допустить провокации Киева с «грязной бомбой»
FT узнала о намерении Джонсона продвигать поддержку Киева
Как работает один из самых современных танков Т-80БВМ: фотогалерея «Известий»
Материалы сюжета: РПЛ, 14-й тур: «Зенит» — «Сочи», «Локомотив» — «Динамо» и другие матчи
Белоголовцев считает, что Пиняев подошел бы «Спартаку»
В «Зените» заявили, что не будут штрафовать Мостового так, как «МЮ» — Роналду
Дуглас Сантос: «Зенит» мог бы сейчас выступить в Лиге чемпионов лучше, чем в предыдущие годы»
Агент Малкома и Клаудиньо сообщил об отсутствии предложений по бразильцам из Европы
Дуглас Сантос считает, что «Зенит» способен пройти чемпионат без поражений
Гендиректор «Сочи» — о поражении от «Зенита»: «Есть холодный душ, который реанимирует»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Дуглас Сантос: «Зенит» мог бы сейчас выступить в Лиге чемпионов лучше, чем в предыдущие годы»

В «Зените» заявили, что не будут штрафовать Мостового так, как «МЮ» — Роналду