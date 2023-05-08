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Маслов считает, что «Спартак» не уступал «Зениту»: «Не давали ничего создать и пропустили нелепый гол»

Маслов считает, что «Спартак» не уступал «Зениту»
Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Защитник «Спартака» Павел Маслов прокомментировал для «СЭ» поражение от «Зенита» (2:3) в матче 26-го тура РПЛ.

«Не хочу говорит по горячим следам. Считаю, что мы явно не уступали «Зениту», отыгрались в меньшинстве, не давали ничего создать и пропустили нелепый гол. Мы пытались абстрагироваться от разговоров, что это может быть чемпионский матч. Понимали, что это просто матч «Зенит» — «Спартак». Это всегда большая вывеска, вне зависимости от информационной подоплеки», — сказал Маслов «СЭ».

«Зенит» в пятый раз подряд стал чемпионом России. «Спартак» с 49 очками опустился на 4-е место.

Павел Маслов
ФК Спартак (Москва)
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