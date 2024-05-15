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Сегодня, 08:15

Маслов считает, что «Спартак» провалил сезон, проиграв «Балтике»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Защитник «Спартака» Павел Маслов в разговоре с «СЭ» подвел итоги матча против «Балтики» (0:1) в финале пути регионов FONBET Кубка России.

«Можно ли после поражения от «Балтики» сказать, что «Спартак» провалил сезон? Да. Мы хотим выигрывать и Кубок, и чемпионат. Не получилось ни того, ни другого», — сказал Маслов «СЭ».

«Спартак» вылетел из Кубка России. «Балтика» вышла в суперфинал турнира. Там калининградцы сыграют с победителем финала Пути РПЛ «Зенит» — ЦСКА.

Суперфинал Кубка России пройдет в Москве на стадионе «Лужники». Игра состоится 2 июня.

Павел Маслов
ФК Балтика
ФК Спартак (Москва)
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