Маслов считает, что судейские ошибки только закалят «Спартак»

Сегодня, 12:34
Защитник «Спартака» Павел Маслов в комментарии для «СЭ» высказался о судействе в матче против «Факела» (3:2) в 19-м туре РПЛ.
«Никак не реагируем на судейские ошибки. Это нас должно только закалить. Мы никак не можем на это повлиять. Нужно сделать так, чтобы не было повода к нам придраться и выигрывать свои игры несмотря на ошибки. В перерыве мы не говорили о судействе», — сказал Маслов «СЭ».
«Факел» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 14 очков. «Спартак» расположен на второй строчке с 40 баллами.