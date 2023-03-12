Маслов считает, что судейские ошибки только закалят «Спартак»

Защитник «Спартака» Павел Маслов в комментарии для «СЭ» высказался о судействе в матче против «Факела» (3:2) в 19-м туре РПЛ.

«Никак не реагируем на судейские ошибки. Это нас должно только закалить. Мы никак не можем на это повлиять. Нужно сделать так, чтобы не было повода к нам придраться и выигрывать свои игры несмотря на ошибки. В перерыве мы не говорили о судействе», — сказал Маслов «СЭ».