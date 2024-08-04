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Сегодня, 13:54

Маслов: «Слишкович готов к сольной карьере. Он вытащил клуб из ямы»

Зарина Халимхонова
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Защитник «Спартака» Павел Маслов в комментарии для «СЭ» выразил мнение о готовности Владимира Слишковича возглавить клуб в качестве главного тренера.

— Он провел в «Спаратке» хороший период. Доказал, что опытный специалист. Понимает людей, своего рода хороший психолог. В тяжелый период вытащил команду из ямы и привел к хорошим результатам, показал самостоятельность и уровень своей работы.

— Показалось, что Слишкович и Кононов похожи темпераментом — оба спокойные.

— Нет, абсолютно. Работал с каждым из них, и, на мой взгляд, они разные, — сказал Маслов «СЭ».

Ранее Слишкович заявил «СЭ», что может продолжить карьеру в России. 41-летний специалист в середине апреля временно возглавил «Спартак» после увольнения Гильермо Абаскаля. Под его руководством красно-белые финишировали на пятом месте в турнирной таблице РПЛ.

Павел Маслов
ФК Спартак (Москва)
Владимир Слишкович
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