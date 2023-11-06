Маслов: «Абаскаль не объяснил, почему я не попал в заявку на матч с «Локомотивом»

Защитник «Спартака» Павел Маслов рассказал, что главный тренер команды Гильермо Абаскаль не объяснил его отсутствие в заявке на матч 14-го тура РПЛ с «Локомотивом» (1:1).

«Со здоровьем все хорошо, ничего не случилось. Просто не попал в заявку, так решил тренер. Объяснил ли что-то Абаскаль? Нет, ничего не объяснял. Удивлен ли я? Да, удивлен. Но это решение тренера», — приводит «РБ Спорт» слова Маслова.

В этом сезоне 23-летний Маслов провел за красно-белых четыре матча во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

После 14 туров «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 21 очко.