Маслов: «Еще рано сравнивать «Спартак» Абаскаля с командой Тедеско»

Защитник «Спартака» Павел Маслов заявил, что еще рано сравнивать игру команды при нынешнем главном тренере Гильермо Абаскале и при Доменико Тедеско, который возглавлял клуб с 2019 по 2021 год.

«Сравнивать еще рано, потому что прошел не такой длительный период. Схожесть в том, что обе команды хотят много играть с мячом, агрессивно, высоко прессинговать — в современной манере. Я кайфую, когда мы играем в атаку. Какая команда сильнее — покажет время», — цитирует Sport24 Маслова.

«Спартак» занимает вторую строчку в турнирной таблице чемпионата России с 29 очками в 14 матчах.

В следующем туре красно-белые сыграют против «Торпедо» 30 октября.