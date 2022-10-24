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Сегодня, 21:01

Маслов: «Еще рано сравнивать «Спартак» Абаскаля с командой Тедеско»

Мария Гусева
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Защитник «Спартака» Павел Маслов заявил, что еще рано сравнивать игру команды при нынешнем главном тренере Гильермо Абаскале и при Доменико Тедеско, который возглавлял клуб с 2019 по 2021 год.

«Сравнивать еще рано, потому что прошел не такой длительный период. Схожесть в том, что обе команды хотят много играть с мячом, агрессивно, высоко прессинговать — в современной манере. Я кайфую, когда мы играем в атаку. Какая команда сильнее — покажет время», — цитирует Sport24 Маслова.

«Спартак» занимает вторую строчку в турнирной таблице чемпионата России с 29 очками в 14 матчах.

В следующем туре красно-белые сыграют против «Торпедо» 30 октября.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-10-24-maslov-yeshche-rano-sravnivat-spartak-abaskalya-s-komandoy-tedesko
Павел Маслов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
Доменико Тедеско
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