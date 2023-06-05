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Сегодня, 18:01

Маслов заявил, что третье место в РПЛ тяжело назвать хорошим результатом для «Спартака»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Защитник московского «Спартака» Павел Маслов подвел итоги выступления команды в сезоне-2022/23 РПЛ.

«Думаю, тяжело назвать третье место в РПЛ хорошим результатом для «Спартака». Скорее, удовлетворительный результат, потому что до последнего претендовали на второе место. Наше желание — побеждать», — приводит слова Маслова «Чемпионат».

«Спартак» финишировал на третьем месте в таблице чемпионата России, набрав 54 очка в 30 матчах. Отставание от ЦСКА, который занял второе место, составило четыре очка, от «Зенита», завоевавшего чемпионский титул, — 16 очков.

23-летний Павел Маслов провел 19 матчей в чемпионате, в которых отметился одним забитым голом и двумя результативными передачами.

Источник: https://www.championat.com/football/news-5127009-pavel-maslov-tyazhelo-nazvat-trete-mesto-v-rpl-horoshim-rezultatom-dlya-spartaka.html
Павел Маслов
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