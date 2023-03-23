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Масоэро назвал Глушакова самым умным игроком РПЛ

Алина Савинова
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Аргентинский защитник «Пари НН» Лукас Масоэро назвал самого умного игрока чемпионата России.

«Лучший или самый умный? Самый умный — наш новичок, Глушаков. На самом деле классное усиление. И сблизились мы с Денисом с первого же дня. Настоящий лидер с огромным опытом, очень нам поможет. А в остальной лиге... Ох, сложно. Мне очень нравится светленький форвард «Динамо». Тюкавин!» — приводит Sport24 слова Масоэро.

Масоэро выступает в РПЛ с 2021 года. В текущем сезоне 28-летний футболист провел за «Пари НН» 20 матчей, не отметившись в них результативными действиями.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-03-23-glushakov-samyy-umnyy-zashchitnik-pari-nn-masoero-nazval-silneyshego-igroka-rpl
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