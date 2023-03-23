Масоэро назвал Глушакова самым умным игроком РПЛ

Аргентинский защитник «Пари НН» Лукас Масоэро назвал самого умного игрока чемпионата России.

«Лучший или самый умный? Самый умный — наш новичок, Глушаков. На самом деле классное усиление. И сблизились мы с Денисом с первого же дня. Настоящий лидер с огромным опытом, очень нам поможет. А в остальной лиге... Ох, сложно. Мне очень нравится светленький форвард «Динамо». Тюкавин!» — приводит Sport24 слова Масоэро.

Масоэро выступает в РПЛ с 2021 года. В текущем сезоне 28-летний футболист провел за «Пари НН» 20 матчей, не отметившись в них результативными действиями.