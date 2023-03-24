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Сегодня, 15:41

Масоэро рассказал, что не покинул Россию из-за уважения к контракту с «Пари НН»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Аргентинский защитник «Пари Нижний Новгород» Лукас Масоэро рассказал, почему не уехал из России.

«Мне было непросто — не знал, что происходит, чего ждать. Но руководители успокоили нас: все будет в порядке, вы в безопасности. У меня не было причин не доверять, и, как видите, клуб оказался прав. В конце концов, я профессионал, ответственный человек и уважаю свой контракт. На меня рассчитывают в Нижнем, не могу это игнорировать», — приводит слова Масоэро Sport24.

В текущем сезоне 28-летний аргентинец провел за «Пари НН» 20 матчей, не отметившись в них результативными действиями.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-03-24-zashchitnik-pari-nn-masoero-o-tom-pochemu-ne-uyekhal-iz-rossii-uvazhayu-kontrakt-bylo-neprosto-no-klub-uspokoil
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