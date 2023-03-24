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Защитник «Пари НН» Масоэро: «Новый тренер по физподготовке нас просто убивает!»

Алина Савинова
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Защитник «Пари НН» Лукас Масоэро высказался о физических нагрузках в российской команде.

— Кто тебе был ближе — Кержаков или Галактионов?

— Не могу говорить, сейчас у меня другой тренер! Эти двое очень разные. При Кержакове было больше свободы, Галактионов привнес дисциплину, — приводит Sport24 слова Масоэро.

— Нагружал он очень тяжело?

— Это ты не видел тренировок Горлова. Новый тренер по физподготовке, хорват Наглич, просто нас убивает! Да нет, хороший парень, на самом деле.

Масоэро выступает в РПЛ с 2021 года. В текущем сезоне 28-летний футболист провел за «Пари НН» 20 матчей, не отметившись в них результативными действиями.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-03-24-zashchitnik-pari-nn-masoero-o-shtabe-gorlova-trener-po-fizpodgotovke-nas-prosto-ubivayet
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