Массажист Ларин: «Когда первый раз делал массаж Черенкову, не мог поверить, что это профессиональный футболист»

Массажист Николай Ларин, работающий с 80-х годов в московских клубах, рассказал о работе с легендарным Федором Черенковым.

«Бывают мышцы деревянные, забитые ноги. Бывают мышцы как студень, как у Феди Черенкова, с которым работал в «Спартаке». Когда первый раз делал ему массаж, не мог поверить, что это профессиональный футболист, потому что у него не мышцы — желе. Ноги — как женские. Но таков тип мышечного волокна», — цитирует «РБ Спорт» Ларина.

Черенков родился в Москве в 1959 году и выступал за красно-белых с 1977 по 1993 год.