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Массажист Ларин: «Когда первый раз делал массаж Черенкову, не мог поверить, что это профессиональный футболист»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Массажист Николай Ларин, работающий с 80-х годов в московских клубах, рассказал о работе с легендарным Федором Черенковым.

«Бывают мышцы деревянные, забитые ноги. Бывают мышцы как студень, как у Феди Черенкова, с которым работал в «Спартаке». Когда первый раз делал ему массаж, не мог поверить, что это профессиональный футболист, потому что у него не мышцы — желе. Ноги — как женские. Но таков тип мышечного волокна», — цитирует «РБ Спорт» Ларина.

Черенков родился в Москве в 1959 году и выступал за красно-белых с 1977 по 1993 год.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/nikolaj-larin-my-shtsy-u-cherenkova-by-li-kak-zhele-ya-ne-mog-poverit-chto-e-to-professional-ny-j-futbolist/
Федор Черенков
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