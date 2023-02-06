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Массимилиано Мартини: «В России запомнилась работа только двух итальянских тренеров — Капелло и Спаллетти»

Алина Савинова
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Журналист газеты Corriere dello Sport Массимилиано Мартини ответил на вопрос, какие итальянские тренеры лучше всего себя проявили в России.

«В России запомнилась работа только двух итальянских тренеров — Фабио Капелло и Лучано Спаллетти. Они два очень разных тренера. Капелло, безусловно, пока выиграл больше трофеев, но со сборной России он так ничего и не добился. Спаллетти же выигрывал трофеи с «Зенитом» и сделал из российской команды сильный европейский клуб.

Трудно проводить сравнение этих двух выдающихся итальянцев. Думаю, что российским болельщикам, особенно из Санкт-Петербурга, больше запомнился Спаллетти, который сейчас стремится взять скудетто с «Наполи», — приводит Sport24 слова журналиста.

Капелло возглавлял сборную России с 2012 по 2015 год. Спаллетти с 2009-го по 2014-й тренировал «Зенит», который под его руководством дважды становился чемпионом России и завоевал Кубок и Суперкубок страны.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-06-zhurnalist-corriere-dello-sport-v-rossii-zapomnilas-rabota-lish-dvukh-italyanskikh-trenerov-kapello-i-spalletti
Фабио Капелло
Лучано Спаллетти
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