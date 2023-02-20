Итальянский журналист: «Гораздо лучше покупать игроков из Африки или Южной Америки, чем из России»

Массимо Франки, итальянский журналист издания Tuttosport, высказался о российских футболистах.

«Честно говоря, думаю, что ФИФА и УЕФА не запрещают итальянским клубам покупать российских игроков. Но итальянские клубы в целом не заинтересованы в приобретении российских футболистов. Гораздо лучше покупать игроков из других, более конкурентоспособных европейских стран, а также из Южной Америки и Африки, чем из России», — приводит слова Франки «РБ Спорт».

На данный момент в чемпионате Италии выступает полузащитник сборной России Алексей Миранчук. В нынешнем сезоне серии А 27-летний россиянин забил 4 мяча и отдал 3 голевые передачи в 16 матчах за «Торино». Контракт футболиста принадлежит «Аталанте».