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Итальянский журналист: «Гораздо лучше покупать игроков из Африки или Южной Америки, чем из России»

Франки высказался о российских футболистах
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Массимо Франки, итальянский журналист издания Tuttosport, высказался о российских футболистах.

«Честно говоря, думаю, что ФИФА и УЕФА не запрещают итальянским клубам покупать российских игроков. Но итальянские клубы в целом не заинтересованы в приобретении российских футболистов. Гораздо лучше покупать игроков из других, более конкурентоспособных европейских стран, а также из Южной Америки и Африки, чем из России», — приводит слова Франки «РБ Спорт».

На данный момент в чемпионате Италии выступает полузащитник сборной России Алексей Миранчук. В нынешнем сезоне серии А 27-летний россиянин забил 4 мяча и отдал 3 голевые передачи в 16 матчах за «Торино». Контракт футболиста принадлежит «Аталанте».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/ital-yanskij-zhurnalist-gorazdo-luchshe-pokupat-igrokov-iz-afriki-ili-yuzhnoj-ameriki-chem-iz-rossii/
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