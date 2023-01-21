Каррера: «Европейцы меня никогда не осуждали за работу в России»

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Экс-главный тренер «Спартака» Массимо Каррера ответил на вопрос «СЭ» о критике его работы в России.
«Европейцы меня никогда не осуждали за работу в России, в «Спартаке», — сказал Каррера «СЭ».
Итальянский специалист работал в «Спартаке» с 2016 по 2018 год. Под его руководством команда стала чемпионом России и обладателем Суперкубка России.
Последним местом работы Карреры был итальянский «Бари», из которого итальянец ушел 19 апреля 2021 года.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования