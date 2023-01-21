Каррера: «Европейцы меня никогда не осуждали за работу в России»

Экс-главный тренер «Спартака» Массимо Каррера ответил на вопрос «СЭ» о критике его работы в России.

«Европейцы меня никогда не осуждали за работу в России, в «Спартаке», — сказал Каррера «СЭ».

Итальянский специалист работал в «Спартаке» с 2016 по 2018 год. Под его руководством команда стала чемпионом России и обладателем Суперкубка России.

Последним местом работы Карреры был итальянский «Бари», из которого итальянец ушел 19 апреля 2021 года.