Каррера: «Пьянич — опытнейший игрок, но ему тоже нужно время на адаптацию в РПЛ»

Бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением об игре полузащитника ЦСКА Миралема Пьянича в сезоне-2024/25.

«Конечно, Пьянич — опытнейший игрок, но ему тоже нужно время на адаптацию в РПЛ, это нормально. Возможно, весной у него будет больше результативных действий, потому что он пройдет сборы с командой», — приводит слова Карреры «РБ Спорт».

Пьянич перешел в ЦСКА в сентябре 2024 года, подписав контракт по схеме «1+1». 34-летний футболист провел за армейцев 11 матчей во всех турнирах, отметившись одной голевой передачей.