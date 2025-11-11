Каррера об увольнении Станковича: «Смотря на результаты, понимаешь, что «Спартак» не на это рассчитывает»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал «СЭ» отставку Деяна Станковича. «К сожалению, я не смотрел все матчи «Спартака» при Деяне Станковиче. Но смотря на результаты, понимаешь, что не на это рассчитывает «Спартак», — сказал Каррера «СЭ».



Станкович был уволен из «Спартака» 11 ноября. Серб возглавлял клуб с лета 2024 года.

Под руководством специалиста красно-белые провели 64 матча во всех турнирах, в которых 37 раз победили, 10 раз сыграли вничью и 17 раз уступили. В сезоне-2024/25 «Спартак» занял четвертое место в турнирной таблице РПЛ. После 15 туров чемпионата России-2025/26 красно-белые идут на шестой строчке с 25 очками, отставая от лидирующего «Краснодара» на 8 очков.

zg Тогда как раз нашлись люди,которые взялись команду разваливать и у них,к сожалению,это получилось... 12.11.2025

ЛЕОН КИЛЛЕР «Ну что ещё должно случиться, Какие нам нужны примеры, Чтобы понять, что гусь — не птица, А наше счастье — не Каррера? С ним нет полёта и простора, Одна украденная радость, И сколько нужно нам позора, Чтоб исчерпалась благодарность? Мы можем и терпеть, и злиться, Всё с гуся, как вода, стекает, И нет яиц от этой птицы, И съесть нельзя, и не летает!» — сказал Назаров. 12.11.2025

Кариока_двойка. Наверно никогда не пойму людей, недовольных Каррерой. Человек единственный, кому удалось то, чего никому не удавалось 20 лет, но он все-равно такой, сякой, плохой. Какая же не благодарность у людей. Это свинство самое настоящее. Может карма такая поэтому у Спартака, что команда всем этим многолетним бардаком, расплачивается за своё свинство, по отношению ко многим уважаемым для Спартака людям. Ибо вытереть об много добившегося человека ноги, ладно для коррупционного руководства, но даже для многих болельщиков Спартака, в порядке вещей. Лично я, был бы очень рад возвращению Массимо в Спартак. Он как минимум это заслужил. 12.11.2025

oleg ves мотиваторы встали в очередь: Юран, Каррера - Черчесова не хватает. А команде нужен тренер 11.11.2025

zg )))))))))))))Да ладно те!Есть такая хня,юмор называется!Хотя в данной ситуации,он только наполовину!Ибо другая вполне себе правда!) 11.11.2025

Grande Rusia Буду ржать, если этого шлемазла вернут 11.11.2025

spartsmen сочту сей комментарий за эякуляцию глора. пардоньте за резкость. 11.11.2025

spartsmen Твои результаты, карьера, рухнули так, что даже на раздутый тобой заговор не спишешь. А что у тебя с работой? Никто не берёт? А почему, склизская спагетина? нужный багаж был только в одной команде? 11.11.2025