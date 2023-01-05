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Сегодня, 11:45

Массимо Каррера: «Вероятность перехода Захаряна из «Динамо» в «Спартак» — один процент»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал возможность перехода полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в состав красно-белых.

«Захарян усилил бы «Спартак». Такой игрок нужен команде Абаскаля для борьбы с «Зенитом». Но вероятность его перехода из «Динамо» в «Спартак» — 1%. Это принципиально соперники, поэтому договориться практически невозможно», — приводит «РБ Спорт» слова Карреры.

В текущем сезоне 19-летний Захарян сыграл 22 матча за «Динамо» во всех турнирах, в которых забил 3 гола и сделал 6 результативных передач.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/massimo-karrera-veroyatnost-perehoda-zaharyana-iz-dinamo-v-spartak-1/
Арсен Захарян
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ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Массимо Каррера
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