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Сегодня, 16:42

Каррера: «Я бы пожал руку Глушакову при встрече, все обиды давно забыты»

Иван Шитик
Корреспондент
Массимо Каррера и Денис Глушаков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал, что не держит зла на экс-капитана московского клуба Дениса Глушакова.

«Все обиды давно забыты. Я уважаю Дениса, и был бы не против с ним увидеться. Если бы мне пришлось встретиться с Глушаковым, я бы обязательно поздоровался с лидером и капитаном того чемпионского «Спартака». Конечно же я бы пожал ему руку!» — сказал Каррера Sport24.

Под руководством итальянца красно-белые выиграли чемпионат России-2016/17 и Суперкубок страны-2017.

Перед уходом из «Спартака» у Карреры произошел конфликт с Глушаковым. Футболист поставил лайк публикации в социальных сетях с критикой итальянского специалиста, после чего был переведен в дубль «Спартака». После отставки Карреры Глушаков вернулся в основную команду.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-01-27-karrera-yaby-pozhal-ruku-glushakovu-pri-vstreche-vse-obidy-davno-zabyty

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
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Манчестер Сити
Арсенал

П1

29%

1.80

Х2

25%

2.08

обе забьют - да

23%

1.64
🎾 Теннис. Australian Open
Елена Рыбакина
Арина Соболенко

П1

26%

2.06

П2

22%

1.82

ТБ 23.5

15%

2.12
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Бавария
Айнтрахт Ф

Ф1(-1.5)

22%

1.85

ТБ 3.5

18%

1.86

обе забьют - да

16%

1.56
Денис Глушаков
ФК Спартак (Москва)
Массимо Каррера
0
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