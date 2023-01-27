Каррера: «Я бы пожал руку Глушакову при встрече, все обиды давно забыты»

Сегодня, 16:42
Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал, что не держит зла на экс-капитана московского клуба Дениса Глушакова.
«Все обиды давно забыты. Я уважаю Дениса, и был бы не против с ним увидеться. Если бы мне пришлось встретиться с Глушаковым, я бы обязательно поздоровался с лидером и капитаном того чемпионского «Спартака». Конечно же я бы пожал ему руку!» — сказал Каррера Sport24.
Под руководством итальянца красно-белые выиграли чемпионат России-2016/17 и Суперкубок страны-2017.
Перед уходом из «Спартака» у Карреры произошел конфликт с Глушаковым. Футболист поставил лайк публикации в социальных сетях с критикой итальянского специалиста, после чего был переведен в дубль «Спартака». После отставки Карреры Глушаков вернулся в основную команду.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования