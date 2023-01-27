Каррера: «Я бы пожал руку Глушакову при встрече, все обиды давно забыты»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал, что не держит зла на экс-капитана московского клуба Дениса Глушакова.

«Все обиды давно забыты. Я уважаю Дениса, и был бы не против с ним увидеться. Если бы мне пришлось встретиться с Глушаковым, я бы обязательно поздоровался с лидером и капитаном того чемпионского «Спартака». Конечно же я бы пожал ему руку!» — сказал Каррера Sport24.

Под руководством итальянца красно-белые выиграли чемпионат России-2016/17 и Суперкубок страны-2017.

Перед уходом из «Спартака» у Карреры произошел конфликт с Глушаковым. Футболист поставил лайк публикации в социальных сетях с критикой итальянского специалиста, после чего был переведен в дубль «Спартака». После отставки Карреры Глушаков вернулся в основную команду.