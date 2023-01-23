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Каррера: «У Захаряна больше качеств, чем у Сперцяна, чтобы заиграть в топ-5 лигах Европы»

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера выразил мнение, что у полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна на данный момент больше карьерных перспектив, чем у хавбека «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.

«Слышал об Арсене Захаряне. Сейчас его имя и фамилия на слуху в Италии и Англии. Про Эдуарда Сперцяна особо ничего не знаю, про него у нас не говорят.

У Захаряна больше качеств, чем у Эдуарда, чтобы заиграть в топ-5 лигах Европы. По игре он на голову выше. Не удивлюсь, если летом увидим Захаряна в «Челси» или топ-клубе серии А», — сказал Каррера Sport24.

Контракт воспитанника «Краснодара» с клубом действует до 2026 года. По данным портала Transfermarkt, трансферная стоимость Сперцяна составляет 9 миллионов евро.

Срок действующего контракта Захаряна с бело-голубыми рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-01-23-karrera-po-igre-zakharyan-na-golovu-vyshe-spertsyana-ne-udivlyus-yesli-uvidim-arsena-v-chelsi-ili-top-klube-serii-a
Арсен Захарян
Эдуард Сперцян
Массимо Каррера
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