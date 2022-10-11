Каррера: «Соболев сильнее Дзюбы, его потенциал еще не до конца реализован»

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Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера сравнил нападающего красно-белых Александра Соболева с форвардом «Аданы Демирспор» Артемом Дзюбой.
«Соболев или Дзюба? Соболев сильнее. Он более универсальный игрок и его потенциал еще не до конца реализован», — приводит Sport24 слова Карреры.
В сезоне-2022/23 25-летний Соболев забил 8 голов и сделал 5 результативных передач в 15 матчах за «Спартак» во всех турнирах.
34-летний Дзюба — воспитанник «Спартака». В нынешнем сезоне форвард забил 1 гол в 4 матчах за «Адану Демирспор».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования
andy1962
да. Соболев отличный форвард, еще бы хамство убрать! Впрочем, может, он тогда не был бы Соболевым.
11.10.2022
Bzdashek Zapadlovsky
Почалося... Еще ничего не добился,но уже лучше. Воистину,в Тушино секта. То ли вербуют,то ли борщ...
11.10.2022