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Сегодня, 16:19

Массимо Каррера считает Селихова одним из лучших вратарей России

Виктория Кравченко
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Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера отреагировал на победу «Спартака» в матче Зимнего Кубка РПЛ против «Ростова». Игра завершилась победой москвичей (0:0, пенальти — 2:1).

«Я не видел эту игру, но у меня нет никаких сомнений, что Селихов в очередной раз был великолепен. Саша — один из лучших вратарей России, «Спартаку» повезло, что у них есть такой игрок», — цитирует Карреру «РБ Спорт».

После 17 туров РПЛ «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 36 очков.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/massimo-karrera-selihov-odin-iz-luchshih-vratarej-rossii-spartaku-s-nim-povezlo/
Александр Селихов
ФК Спартак (Москва)
Массимо Каррера
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