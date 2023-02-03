Массимо Каррера считает Селихова одним из лучших вратарей России

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера отреагировал на победу «Спартака» в матче Зимнего Кубка РПЛ против «Ростова». Игра завершилась победой москвичей (0:0, пенальти — 2:1).

«Я не видел эту игру, но у меня нет никаких сомнений, что Селихов в очередной раз был великолепен. Саша — один из лучших вратарей России, «Спартаку» повезло, что у них есть такой игрок», — цитирует Карреру «РБ Спорт».

После 17 туров РПЛ «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 36 очков.