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Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в комментарии для «СЭ» отреагировал на слова защитника команды Георгия Джикии о нападающем Квинси Промесе.
Ранее Джикия в интервью «СЭ» рассказал, что не воспринимает Промеса как иностранца.
«Джикия не считает Промеса легионером? Он прав. Промес уже как русский!» — сказал Каррера «СЭ».
В феврале 2021 года Промес вернулся в «Спартак» из «Аякса». Ранее нидерландский футболист выступал за московский клуб с 2014-го по 2018-й.
В текущем сезоне 31-летний игрок провел 23 матча за «Спартак», забил 17 голов и сделал 7 результативных передач.