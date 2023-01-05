Массимо Каррера — о Промесе: «Он уже как русский!»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в комментарии для «СЭ» отреагировал на слова защитника команды Георгия Джикии о нападающем Квинси Промесе.

Ранее Джикия в интервью «СЭ» рассказал, что не воспринимает Промеса как иностранца.

«Джикия не считает Промеса легионером? Он прав. Промес уже как русский!» — сказал Каррера «СЭ».

В феврале 2021 года Промес вернулся в «Спартак» из «Аякса». Ранее нидерландский футболист выступал за московский клуб с 2014-го по 2018-й.

В текущем сезоне 31-летний игрок провел 23 матча за «Спартак», забил 17 голов и сделал 7 результативных передач.