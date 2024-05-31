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Сегодня, 15:42

Каррера заявил о готовности вновь возглавить «Спартак»: «Я бы бегом прибежал»

Каррера сообщил о готовности вновь стать главным тренером «Спартака»
Массимо Каррера.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил, что с большим удовольствием вернулся бы в московскую команду в случае соответствующего предложения.

«Согласился ли бы я, если бы позвали? Безусловно. Я бы бегом прибежал», — сказал Каррера в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

60-летний Каррера возглавлял «Спартак» с 2016 по 2018 год. Под его руководством красно-белые стали чемпионами России, а также обладателями Суперкубка страны.

В сезоне-2023/24 столичная команда заняла 5-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков. 16 мая стало известно, что новым главным тренером «Спартака» станет серб Деян Станкович.

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Массимо Каррера
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