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Сегодня, 15:07

Каррера: «Отсутствие Промеса на сборах повлияет на «Спартак»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался об отсутствии нападающего Квинси Промеса на зимних сборах красно-белых.

«Наверняка отсутствие Квинси на сборах повлияет на «Спартак», ведь Промес был лучшим игроком первой части чемпионата! Я думаю, что Промес, поскольку он серьезный профессионал, будет тренироваться самостоятельно», — приводит слова Карреры Metararings.ru.

В нынешнем сезоне 31-летний форвард провел 23 матча за красно-белых, забил 17 мячей и отдал 6 голевых передач.

«Спартак» занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 36 очков за 17 матчей.

Источник: https://metaratings.ru/news/karrera-otsutstvie-promesa-na-sborakh-povliyaet-na-spartak-ved-on-byl-luchshim-igrokom-pervoi-chasti-chempionata-219582/
Квинси Промес
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ФК Спартак (Москва)
Массимо Каррера
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