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Каррера: «Тренировать россиян — сложный процесс. РПЛ — лига высокого уровня»

Виталий Косик
Корреспондент
Массимо Каррера.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался об уровне футбола в чемпионате России.

«Как бы я ответил человеку, который задал бы мне вопрос, что такое российский футбол? Я бы сказал, что РПЛ — лига высокого уровня, есть команды с великой историей, а также были и остаются классные российские и иностранные игроки. Еще бы отметил, что тренировать россиян — сложный процесс, а знакомиться с культурой их страны — приятно и увлекательно», — приводит слова специалиста «РБ Спорт».

58-летний итальянец работал в «Спартаке» с 2016 по 2018 год. Под руководством итальянца красно-белые впервые за 16 лет завоевали золотые медали чемпионата России. В 2017 году московская команда выиграла Суперкубок страны.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/massimo-karrera-trenirovat-rossiyan-slozhno-rpl-liga-vy-sokogo-urovnya/

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
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П1

26%

2.06

П2

22%

1.82

ТБ 23.5

15%

2.12
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Бавария
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Ф1(-1.5)

22%

1.85

ТБ 3.5

18%

1.86

обе забьют - да

16%

1.56
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Манчестер Сити 1
Арсенал 0
Матч завершен

П1

29%

1.80

Х2

25%

2.08

обе забьют - да

23%

1.64
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Массимо Каррера
1
0
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