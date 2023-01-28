Каррера: «Тренировать россиян — сложный процесс. РПЛ — лига высокого уровня»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался об уровне футбола в чемпионате России.

«Как бы я ответил человеку, который задал бы мне вопрос, что такое российский футбол? Я бы сказал, что РПЛ — лига высокого уровня, есть команды с великой историей, а также были и остаются классные российские и иностранные игроки. Еще бы отметил, что тренировать россиян — сложный процесс, а знакомиться с культурой их страны — приятно и увлекательно», — приводит слова специалиста «РБ Спорт».

58-летний итальянец работал в «Спартаке» с 2016 по 2018 год. Под руководством итальянца красно-белые впервые за 16 лет завоевали золотые медали чемпионата России. В 2017 году московская команда выиграла Суперкубок страны.