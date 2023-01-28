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Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался об уровне футбола в чемпионате России.
«Как бы я ответил человеку, который задал бы мне вопрос, что такое российский футбол? Я бы сказал, что РПЛ — лига высокого уровня, есть команды с великой историей, а также были и остаются классные российские и иностранные игроки. Еще бы отметил, что тренировать россиян — сложный процесс, а знакомиться с культурой их страны — приятно и увлекательно», — приводит слова специалиста «РБ Спорт».
58-летний итальянец работал в «Спартаке» с 2016 по 2018 год. Под руководством итальянца красно-белые впервые за 16 лет завоевали золотые медали чемпионата России. В 2017 году московская команда выиграла Суперкубок страны.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования