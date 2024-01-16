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Сегодня, 13:32

Каррера: «У меня российский футбол ассоциируется с Львом Яшином»

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Итальянский тренер Массимо Каррера высказался о российском футболе.

«У меня российский футбол ассоциируется с Львом Яшином. Он — лицо вашего футбола, это однозначно. Этот вратарь приходит первым на ум, когда речь заходит о российском футболе», — цитирует Карреру «РБ Спорт».

Каррера в России возглавлял «Спартак» с августа 2016 года по ноябрь 2018-го. Под его руководством клуб впервые за 16 лет стал чемпионами России, а также завоевал Суперкубок страны.

Вратарь «Динамо» Яшин в 1963 году стал обладателем «Золотого мяча». Голкипер 5 раз становился чемпионом СССР, трижды выигрывал Кубок страны. В составе сборной СССР Яшин завоевал золото Олимпады-1956 и выиграл чемпионат Европы-1960.

Источник: РБ Спорт
Лев Яшин
Футбол
Массимо Каррера
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