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Судейство

Сегодня, 11:25

Матч 24-го тура РПЛ между «Оренбургом» и «Пари НН» пройдет без использования ВАР

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Игра 24-го тура РПЛ «Оренбург» — «Пари НН» пройдет без использования ВАР, сообщает сайт РФС.

Решение связано с техническими проблемами, которые возникли из-за паводка в Оренбургской области.

Встреча пройдет 14 апреля в Оренбурге. Начало — в 12.00 мск. Главным арбитром встречи назначен Павел Шадыханов. Видеоассистентом судьи должен был стать Евгений Кукуляк, а его помощницей — Вера Опейкина.

«Пари НН» занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 28 очков в 22 матчах. «Оренбург» идет 12-м с 23 очками.

Источник: Официальный сайт РФС
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