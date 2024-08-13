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Сегодня, 20:16

Матч «Факела» и «Спартака» в РПЛ перенесен из Воронежа в Москву

Ана Горшкова
Корреспондент
Матч «Спартака» и «Факела» в 20-м туре РПЛ-2023/24.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Матч 5-го тура РПЛ между «Факелом» и «Спартаком» пройдет 18 августа в Москве, а не в Воронеже, сообщает пресс-служба лиги.

«В связи с решением администрации Воронежской области о проведении всех спортивных мероприятий без зрителей, футбольный клуб «Факел» обратился в Российскую премьер-лигу с предложением об обмене домашними матчами со «Спартаком». Клуб и РПЛ поддержали эту инициативу, поэтому игра 5-го тура между этими командами пройдет в Москве на «Лукойл Арене». Изменение в графике матчей было согласовано президентом Российской премьер-лиги и утверждено президентом РФС», — приводит РПЛ слова президента лиги Александра Алаева.

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что на данный момент в регионе приостановлены проведения массовых мероприятий из соображений безопасности.

15 августа «Факел» сыграет дома против «Акрона» в матче Пути РПЛ FONBET Кубка России, но встреча пройдет без зрителей.

Срджан Бабич и&nbsp;Евгений Марков в&nbsp;матче &laquo;Спартака&raquo; и &laquo;Факела&raquo;. Матч «Факела» и «Спартака» в Воронеже под угрозой. Из-за обстановки на границе его могут перенести
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
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