РПЛ завершит 2025 год матчем «Краснодар» — ЦСКА

Саша44

Уважаемые болельщики, представляете, когда РПЛ умышленно в последнем зимнем матче в декабре 2024 года загоняет ФК "Ростов" в заснеженную Москву под снегопад на игру с ЦСКА, все молчат, кроме возмущенного Карпина. А какого хрена в этом году идиоты из РПЛ вдруг назначили декабрьский матч "Краснодара" и ЦСКА в тёплом г. Краснодаре, а не в заснеженной Москве, - или помрачение на них нашло, или получили на лапу. РПЛ - это конченные козлы и коррупционеры. А почему бы не поехать в тёплый Ростов играть декабрьский матч против ЦСКА, нет, - надо Ростов отправить играть под снегопад.

21.10.2025