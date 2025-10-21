Видео
0
21 октября, 15:18

РПЛ завершит 2025 год матчем «Краснодар» — ЦСКА

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Во вторник, 21 октября, РПЛ опубликовала расписание заключительных туров чемпионата России в 2025 году.

Последней игрой перед зимним перерывом станет матч «Краснодар» — ЦСКА. Игра 18-го тура пройдет в Краснодаре 7 декабря. Начало — в 19:30 мск.

После 12 туров «Краснодар» (26 очков) занимает второе место, ЦСКА (24) — третье.

1

  • Саша44

    Уважаемые болельщики, представляете, когда РПЛ умышленно в последнем зимнем матче в декабре 2024 года загоняет ФК "Ростов" в заснеженную Москву под снегопад на игру с ЦСКА, все молчат, кроме возмущенного Карпина. А какого хрена в этом году идиоты из РПЛ вдруг назначили декабрьский матч "Краснодара" и ЦСКА в тёплом г. Краснодаре, а не в заснеженной Москве, - или помрачение на них нашло, или получили на лапу. РПЛ - это конченные козлы и коррупционеры. А почему бы не поехать в тёплый Ростов играть декабрьский матч против ЦСКА, нет, - надо Ростов отправить играть под снегопад.

    21.10.2025

