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Сегодня, 11:15

Матч легенд «Спартака» и «Динамо» памяти Черенкова: время начала и где смотреть онлайн

Легенды «Спартака» и «Динамо» сыграют в матче памяти Черенкова 13 ноября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Звезды прошлых лет «Спартака» и «Динамо» проведут матч ветеранов в среду, 13 ноября. Игра посвящена памяти Федора Черенкова, который практически всю карьеру выступал за красно-белых, затем стал тренером этой команды и пользовался уважением болельщиков всех клубов страны.

Встреча пройдет на «Лукойл-Арене» в Москве, начнется в 20.00 по московскому времени.

В составе «Спартака» в матче примут участие Валерий Шмаров, Александр Мостовой, Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Дмитрий Хлестов, Сергей Юран, Виктор Онопко и другие легенды красно-белых.

В составе «Динамо» — ндрей Сметанин, Ролан Гусев, Андрей Кобелев, Евгений и Алексей Смертины, Игорь Колыванов и другние экс-футболисты бело-голубых.

Тренерами спартаковцев выступят Олег Романцев, Ринат Дасаев, Сергей Шавло, Юрий Гаврилов, Сергей Родионов, Александр Мирзоян. Динамовцев — Валерий Газзаев, Юрий Семин, Александр Бородюк, Виктор Лосев и Михаил Гершкович.

Матч памяти Черенкова в прямом эфире покажут телеканалы «Матч ТВ», «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Трансляция начнется в 19.30 мск.

ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)

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