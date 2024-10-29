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Сегодня, 15:18

Легенды «Спартака» и «Динамо» сыграют матч памяти Федора Черенкова

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Игра ветеранов московских «Спартак» и «Динамо» в память о Федоре Черенкове пройдет 13 ноября на «Лукойл Арене», информирует пресс-служба РФС. Начало — в 20:00.

Дата начала продажи билетов будет объявлена дополнительно.

Актер Станислав Румянцев (справа) сыграл роль футболиста &laquo;Спартака&raquo; Федора Черенкова в&nbsp;фильме &laquo;Федя. Народный футболист&raquo;. «Гаврилов подошел к Феде и сказал: «Высоцкий не приедет. Он сегодня умер...» Репортаж Голышака о кино и Черенкове

В 2024 году — 65 лет со дня рождения легендарного футболиста красно-белых, который ушел из жизни 4 октября 2014-го.

На поле выйдут Валерий Шмаров, Александр Мостовой, Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Дмитрий Хлестов, Сергей Юран, Виктор Онопко, Андрей Сметанин, Ролан Гусев, Андрей Кобелев, Алексей и Евгений Смертины, Игорь Колыванов, Сергей Кирьяков и другие легенды «Спартака» и «Динамо».

Места на тренерской скамейке красно-белых займут Олег Романцев, Ринат Дасаев, Сергей Шавло, Юрий Гаврилов, Сергей Родионов, Александр Мирзоян. В тренерский штаб бело-голубых вошли Валерий Газзаев, Юрий Семин, Александр Бородюк, Виктор Лосев и Михаил Гершкович.

Черенков родился 25 июля 1959 года в Москве. С 1978 по 1993 год с небольшим перерывом выступал за «Спартак», за который провел 515 матчей — это рекорд клуба. В составе команды он стал трехкратным чемпионом СССР (1979, 1987, 1989), чемпионом России (1993) и обладателем Кубка России (1994). За сборную СССР Черенков провел 34 встречи и отметился 12 голами, а также стал бронзовым призером Олимпийских игр-1980.

Источник: РФС
Федор Черенков
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)

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