Матч легенд «Зенита» и ЦСКА: смотреть трансляцию игры памяти Павла Садырина

«Зенит» и ЦСКА сыграют в ретроматче Лиги легенд в пятницу, 20 сентября. На поле выйдут бывшие игроки сине-бело-голубых и армейцев. Матч посвящен памяти Павла Садырина, который в разное время тренировал обе команды.

Игра, которая изначально должна была пройти на стадионе «Петровский», перенесена на «Смену». Начало — в 17.30 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет «Матч ТВ». Трансляция также будет доступна на сайте телеканала.

В составе «Зенита» сыграют Андрей Аршавин, Вячеслав Малафеев, Игорь Денисов, Александр Горшков, Александр Спивак, Павел Погребняк и другие легенды петербургского футбола. В составе ЦСКА среди прочих выступят Юрий Жирков, Алан Дзагоев, Алексей Березуцкий, Элвер Рахимич и Зоран Тошич.

В тренерский штаб сине-бело-голубых вошли Анатолий Давыдов и Дмитрий Баранник. Руководить армейцами будет Валерий Газзаев вместе с Александром Тархановым и Василием Ивановым.