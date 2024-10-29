Сегодня, 17:05
2 ноября в 18.00 на «РЖД Арене» пройдет матч 14-го тура РПЛ «Локомотив» — «Рубин».
До начала игры всех гостей стадиона в Черкизове ждет множество активностей:
— традиционный фестиваль еды;
— выступление группы «Дюна» и Сергея Минаева;
— панна-футбол, аэрофутбол и другие футбольные фишки;
— автограф-сессия известного комментатора Дмитрия Губерниева;
— мастер-классы.
Начало предматчевой программы в 16:00. Билеты от 300 рублей доступны тут.
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АО «ФК «Локомотив» ИНН: 7718200111, ОГРН 1037718045034, адрес: 107553, г. Москва, ул. Большая Черкизовская, влд. 125, стр. 1
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