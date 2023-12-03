Сегодня, 12:42
Как стало известно «СЭ», матч 17-го тура РПЛ «Локомотив» — «Зенит» состоится, несмотря на сильный снегопад в Москве. Игра запланирована на 16.30 мск.
На данный момент поле стадиона в Черкизове накрыто пленкой, которая будет снята только после приезда команд на «РЖД Арену». Температура воздуха позволяет играть — встречи переносятся, когда термометр показывает ниже минус 15, сейчас в столице минус 6. При этом не исключено, что будут задействованы красные мячи.
John Doe
А куда переносить, подскажи? И как потом таблицу оценивать, без трех ключевых матчей этого тура?
03.12.2023
bizakeldyrin
Дурдом ходячий, всем же хреново, мягко выражаясь и футболистам и трибунам, полупустым, и футбол не футбол. Чего или кого ради, чинушам типа Гинера, главного инициатора?
03.12.2023
sdf_1
Покрасят
03.12.2023
Радон
Матч состоится при любой погоде!!))) " Как не странно, но впервые фраза о том, что матч состоится при любой погоде, появилась не перед футбольным матчем, а перед соревнованиями велосипедистов в 1893 году в Санкт-Петербурге. (С)
03.12.2023
Алексей Родионов
Когда играли а Калининграде, после матча было заявлено, что на данный момент в России нет мячей красного цвета, и откуда его возьмут?
03.12.2023