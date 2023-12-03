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Сегодня, 12:42

Матч «Локомотив» — «Зенит» состоится, несмотря на снегопад в Москве

Вячеслав Короткин
Заместитель главного редактора
Поле стадиона в Черкизове.
Фото ФК «Зенит»
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Как стало известно «СЭ», матч 17-го тура РПЛ «Локомотив» — «Зенит» состоится, несмотря на сильный снегопад в Москве. Игра запланирована на 16.30 мск.

На данный момент поле стадиона в Черкизове накрыто пленкой, которая будет снята только после приезда команд на «РЖД Арену». Температура воздуха позволяет играть — встречи переносятся, когда термометр показывает ниже минус 15, сейчас в столице минус 6. При этом не исключено, что будут задействованы красные мячи.

Россия. Премьер-лига. 17-й тур
03 дек, 16:30. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Зенит

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
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Наши в НХЛ

  • John Doe

    А куда переносить, подскажи? И как потом таблицу оценивать, без трех ключевых матчей этого тура?

    03.12.2023

  • bizakeldyrin

    Дурдом ходячий, всем же хреново, мягко выражаясь и футболистам и трибунам, полупустым, и футбол не футбол. Чего или кого ради, чинушам типа Гинера, главного инициатора?

    03.12.2023

  • sdf_1

    Покрасят

    03.12.2023

  • Радон

    Матч состоится при любой погоде!!))) " Как не странно, но впервые фраза о том, что матч состоится при любой погоде, появилась не перед футбольным матчем, а перед соревнованиями велосипедистов в 1893 году в Санкт-Петербурге. (С)

    03.12.2023

  • Алексей Родионов

    Когда играли а Калининграде, после матча было заявлено, что на данный момент в России нет мячей красного цвета, и откуда его возьмут?

    03.12.2023

    • В «Сочи» ответили на вопрос об отстранении Точилина

    Нагорных считает, что роль Дзюбы в «Локомотиве» велика