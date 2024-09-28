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Сегодня, 12:36

Матч между московским и махачкалинским «Динамо» начнется с минуты молчания

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Матч между московским и махачкалинским «Динамо» в 10-м туре РПЛ начнется с минуты молчания в память о погибших от взрыва на АЗС в Дагестане, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу РПЛ.

Игра пройдет в Махачкале в воскресенье, 29 сентября. Начало — в 19.00 по московскому времени. Перед игрой москвичи с 17 очками занимают четвертое место в РПЛ. Махачкалинцы с 10 баллами идут десятыми в турнирной таблице.

27 сентября в поселке Новый Хушет взорвалась АЗС. В результате погибли 13 человек, в том числе 2 ребенка. Еще 11 человек получили ранения.

Источник: ТАСС

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