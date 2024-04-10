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Сегодня, 10:14

Матч памяти Черенкова планируется провести осенью и приурочить к выходу фильма

Алина Савинова
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Руководитель департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС Кирилл Терешин рассказал, когда планируется проведение матча в память о бывшем полузащитнике «Спартака» Федоре Черенкове.

Фильм о советском и российском футболисте выйдет в прокат 7 ноября.

«Мы обязательно сделаем ретроматч памяти Федора Черенова. В этом году выйдет в прокат фильм. Над его созданием работали мои коллеги и друзья: Илья Казаков и Николай Акелькин — сценарист и режиссер. Я посмотрел уже черновую версию. Фильм называется «Федя. Народный футболист». Он выйдет в прокат осенью. Мы приурочим матч памяти Федора Черенкова к выходу этого фильма и позовем на него актеров, снявшихся в ленте», — приводит «РБ Спорт» слова Терешина.

Черенков провел 494 матча за московский «Спартак». В составе красно-белых он трижды становился чемпионом СССР, чемпионом России и обладателем Кубка России. Скончался Черенков 4 октября 2014 года в возрасте 55 лет.

Источник: РБ Спорт
Федор Черенков
Футбол
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