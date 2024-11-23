Матч подмосковной команды с «Краснодаром» судят арбитры из Подмосковья

На сегодняшний матч 16-го тура чемпионата России между подмосковными «Химками» и «Краснодаром» назначены три судьи из Московской области.

В бригаду, возглавляемую Алексеем Сухим (Люберцы), вошли ассистенты Арам Петросян (Бронницы) и Александр Богданов (Верея). При этом нет ни одного представителя Краснодарского края.

Матч «Химки» — «Краснодар» пройдет 23 ноября на стадионе «Арена Химки». Начало — в 16:30 по московскому времени. «СЭ» проведет онлайн трансляцию игры.