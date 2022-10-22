Матч против «Динамо» стал для Гильерме 400-м в России

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Матч 14-го тура РПЛ против «Динамо» стал для вратаря «Локомотива» Маринато Гильерме 400-м в России.
Игра с бело-голубыми — 381-я для 36-летнего голкипера в составе железнодорожников. Также он провел 19 матчей за сборную России.
Гильерме выступает за «Локомотив» с августа 2007 года. За сборную России он дебютировал 26 марта 2016 года в товарищеском матче против Литвы (3:0).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования