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Сегодня, 18:10

Матч «Рубин» — «Динамо» Москва в 12-м туре РПЛ пройдет в Нижнем Новгороде

Руслан Минаев
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Матч «Рубин» — «Динамо» Москва в 12-м туре РПЛ пройдет в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба чемпионата.

«В связи с проведением в Казани Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества и встречи глав государств объединения БРИКС, которые пройдут в период с 22 по 24 октября, в городе будет задействовано большое количество инфраструктуры при подготовке мероприятия», — говорится в заявлении в Telegram-канале РПЛ.

Матч на стадионе «Нижний Новгород» состоится 20 октября. Начало — в 19.00 мск.

После 9 туров «Рубин» набрал 11 очков и занимает 8-е место в таблице РПЛ. У «Динамо» — 17 очков и 4-я строчка.

РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Рубин (Казань)

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