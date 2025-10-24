Матч со «Спартаком» могут пропустить пять краснодарцев

Судейство
24 октября, 15:10
По данным «СЭ», пять футболистов «Краснодара» могут не сыграть со «Спартаком» в матче 14-го тура чемпионата России. Дисквалификация грозит Диего Косте, Дугласу Аугусто, Кевину Ленини, Сергею Петрову и Александру Черникову.
Все они в ходе турнира получили по три предупреждения и «висят» на карточках. Если судья Артем Чистяков применит к ним дисциплинарные санкции в игре 13-го тура с «Рубином», они не смогут выйти на поле во встрече с красно-белыми.
Матч «Краснодар» — «Рубин» пройдет 26 октября в Краснодаре. Там же 2 ноября должна состояться игра «Краснодар» — «Спартак».
руслан магомедов
аарошка твое место даже в подворотне, забыл, где черта!!!!!!!
25.10.2025
hаnt64
И это правильно! Мочить надо краснодарцев!
25.10.2025
Белый Медведь
Забавно будет, если Краснодар «обнулится» именно перед матчем со Спартаком и не потеряет очки.
25.10.2025
Железный дорожник
дебил
25.10.2025
Андрей Недобрый
А воттут согласен с "экспертом". 1 -Стоит задуматься тренеру кого выпускать и когда. 2-Админресурс не дремлет и обескровит "народную команду" 100% " 3-Это значит -скандал и оочень доходная статья по итогам матча.
24.10.2025
J. P.
Похоже, Боброву заказали 200 статей сегодня налабать...
24.10.2025
Кондрат Ник
А в Спартаке вАщЕ могут пропустить игру с Краснодаром 11 человек, если у кого-то будет вторая желтая, а кого-то удалят напрямую красной. Автор жжет. Я такого еще не встречал пока даже в этой газетенке. Прогнозировать и анализировать карточки за тур до матча. Адекватные специалисты вроде как перед матчем анализируют возможные составы. Оказывается можно анализировать за тур, прогнозируя вторые желтые карточки игроков. Журналист вообще правила футбола знает, разбирается в теме на которую пишет свой комический бред? 5 человек из Краснодара могут пропустить матч. А может у всей команды внезапно будет расстройство желудка через две недели в день матча?
24.10.2025
а что у них? групповой сифилис?
24.10.2025
sb1006
Надо было перечислить и остаток состава "Краснодара" и выдвинуть предположение, что и они могут пропустить матч со "Спартаком", если в игре с "Рубином" получат красные карточки или травмы.
24.10.2025
Liechtenstein Air Force
Не беда! Город-миллионник, как-никак:hugging:
24.10.2025
Дм
Может быть у бабушки всё таки отрастёт то, что есть у дедушки и она тоже станет дедушкой!
24.10.2025
555 555
Ещё бы на кофейной гуще прогадал.
24.10.2025
Илья858
Матч со Спартаком не так интересен, как матч с Балтикой
24.10.2025
Dolphin75
- Санёк, сколько время? - По данным «СЭ», пятьдесят пять минут до двадцати одного часа
24.10.2025
MMT
Видимо, девки в баре попались слишком корыстные, поэтому появилась 3-я заметка на такую же тему в 19.40...
24.10.2025
spartsmen
всех футболистов на трёх карточках илон маск может отправить на марс. а, по теории конспирологии, все пятеро быков получат по четвёртой карте - век воли не видать.
24.10.2025
Aprel
Бобров выстраивает авторитарный режим в "СЭ"! Демон, однако...:sunglasses::money_mouth::rofl:
24.10.2025
Заполярье
Прекрасный аналитик! Газовую гидру на кол! Спартак вперёд! Бобёр - выдыхай...:face_with_raised_eyebrow:
24.10.2025
Max Stch
почему такая агрессия, все хорошо написано, что за деградация общества ?
24.10.2025
ALEX1984
Бобер … Ты дебил ! Написал бы ещё , что если всех удалят , то выйдет резерв . А ещё могут корью заболеть …))
24.10.2025
Max Stch
почему Станкович не в списке ?
24.10.2025
Алексей Х
Я могу выиграть 100 млн! Правда, могу и нет))
24.10.2025
Немальчиш
Да не, анализы явно хреновые. Но одно ясно- человек болен.
24.10.2025
Ратислав
А может никто не пропустить. А могут матч отменить из-за цунами прямо на стадионе в перерыве игры. А может это страус был, он шёл по сельской местности....
24.10.2025
esilch
Так не 5, а 10 могут пропустить игру со Спартаком. Если в 13 туре красные карточки заработают.
24.10.2025
Морская свинка_1979
Зато в фору Краснодару сможет тренировать Станкович.
24.10.2025
Pol Pol
Упредил говнюк ! Вы это .... тавоть, так и знайте, будем принимать меры. Ну поняяятно, скока ж ... терпеть можно ?!
24.10.2025
berzulemic
2 статьи . двойной гонорар.
24.10.2025
Vitamin007
Это новая фишка СЭ!? То Локо 5 могут, то теперь это... Видимо дурналистам на голову кирпичи попадали!
24.10.2025
Dreamlike
Надежды свиноэкспресса
24.10.2025
Evgen k
а как насчет судей?они ведьтоже могут пропустить этот матч..вот отметелят , как их коллега из Пердива, пешехода на пешеходном переходе и тоже пропустят этот матч
24.10.2025
Реалист-правдоруб
По эксклюзивным данным от тайного источника
24.10.2025
VD44
Осталось 14 статей, к полуночи управится...
24.10.2025
TomCat
А могут и не пропустить!
24.10.2025
Adiоs Amigos R
Ну наконец-то нормальные футбольные анализы пошли.
24.10.2025
Adiоs Amigos R
В нашей с Вадиком палате интернет опять отключили, лишенцы. Сегодня сестра строгая дежурит...((
24.10.2025
55555....
Вопрос вопросов!!!
24.10.2025
RSMsouth
Да станица и так вынесет и Рубин и команду балканцев . Армянин и Кордоба все зарешают
24.10.2025
Abellardo
По данным Спорт Экспресс... В редакции выдумали данные?
24.10.2025
ненавижу_Мойшу_Каца
Прекрасный аналитический опус. Добавил вопросов и проблем Мусаеву с определением стартового состава.
24.10.2025
Alex-1981
Ждём заметки о том, сколько игроков пропустят следующий матч Сочи))
24.10.2025
тихоновнавсегда
То ли еще будет...
24.10.2025
alexpomor
В обеих статьях (и про Локо, и про Краснодар) веселит фраза: "По данным "СЭ"... То есть другие "участники движения" об этом не знают))) По моим данным любой игрок клубов РПЛ может пропустить матч или даже несколько!!!!, получив травму (не дай Бог)...
24.10.2025
Павел Верещагин
Я бы даже сказал "онанизировать"...)))
24.10.2025
AlexKap
А ведь он стопудово не понимает, что вас не устраивает. Его же называют целый "шеф-редактор", и денежку дают. Может даже хвалят...
24.10.2025
Юрий
Одним словом АНалитик от слова А...!!! Прошу прощения не сдержался...
24.10.2025
pavlenti1
а если не применит, то могут и не пропустить:grin:
24.10.2025
MMT
На носу тяпница, у некого Боброва не хватает денег на поход по барам с друзьями. Задача - необходимо срочно черкануть какую-то хрень на несколько абзацев. Результат - 2 (две) статейки с идиотским содержимым из серии, "а что, а вдруг".
24.10.2025
Mike101
Да-уж....
24.10.2025
Valekka
Не понимаютонкостей : почему Бобров не выдаёт всё в одном посте?Прочитав про Локо,заподозрил автора в нечистоплотном намёке на предвзятом судействе.Автор сам спровоцировал это.Но следом пошёл матч Краснодара.Теперь что : ещё 6 постов последуют,или остальные внимания не заслуживают?!
24.10.2025
Корнелий Ш
Играть со Спартаком основным составом? Неслыханная, ошеломительная дерзость! Не пущать!!! (с)
24.10.2025
ёzhic8
вопрос - сумеет ли он сложить
24.10.2025
ёzhic8
"тут" это вообще сегодня ок, поправил
24.10.2025
НВ
Да уж, до такого мог додуматься только дегенерат. Поздравляю г-н Бобров....
24.10.2025
Serkhio Armani
Спартаку это, увы, не поможет... Даже если всем 5 покажут
24.10.2025
Sergey Sparker
Ай да Бобров, ай да молодец! Вот это анализ! Кал, моча... все в норме! С мозгами проблема, но это же не главное!
24.10.2025
Sinaron
У Боброва наступила тяпница )
24.10.2025
Sergey Sparker
Под любым дном найдется еще дно. И так до бесконечности. Конфуций.
24.10.2025
dinela
А если бы у Боброва был член -он был бы настоящим Бобром!
24.10.2025
55555....
Нет,еще от Локо,+7...Как то больше,десяти получается..))
24.10.2025
geviol
бобра пропёрло,что-то скушал
24.10.2025
А где Субулька?
А где Субулька?
24.10.2025
DemolisherAjax
Бобров,посчитай кто может пропустить следующие матчи из всех команд :)
24.10.2025
ёzhic8
И этих посчитал Как известно, Козлёнок умел считать до десяти. Сможет ли Бобров? Пока семь и пять
24.10.2025
Яна Калинина
Так и будет)
24.10.2025
55555....
Если бы да кабы... Надо же,так перепить...
24.10.2025
Кот
Вот за такие намёки-подсказки судьям можно и по морде лица схлопотать. Кто там поближе...
24.10.2025
Симон Вирсаладзе
Кхм. Бобров нашёл себе новую балалайку? Ну и тупость.
24.10.2025
Gordon
Бобров в принципе дилетант, остальное детали.
24.10.2025
Gordon
Русик, твоё место в подворотне - там любят подобное поведение и лексику ;-)
24.10.2025
сначала ЛОКО,чуть позже СПАРТАК... ты смотри,какой разносторонний автор!
24.10.2025
с13
Будем считать карточки у Краснодара. Тем более, что Рубин провоцирует соперников на очень контактную игру. А в ЛЮБОМ контакте "наградить" ЛЮБОГО игрока ЖК - как два пальца ... Тем более, что даже ВАРишки не могут вмешаться.
24.10.2025
руслан магомедов
ты, как обычно все сцуки супротив чмартага! дА. КОМУ ОН НАХРЕН НУЖЕН ТВОЙ ЧМАРТАГ, ЧТО ТЫ ЗАВЫВАЕШЬ.
24.10.2025
Кабанчик
Ну как же Бобров без подсера Спартаку не проживет
24.10.2025
Zlobny
Бобров умудрился-таки пробить дно...
24.10.2025
Немальчиш
Бобров, ты жжешь))))))) Это ж сколько тебе еще "анализировать"))) Завязывай! ( во всех смыслах)
24.10.2025