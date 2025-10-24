Видео
Судейство

24 октября, 15:10

Матч со «Спартаком» могут пропустить пять краснодарцев

Александр Бобров
Шеф-редактор

По данным «СЭ», пять футболистов «Краснодара» могут не сыграть со «Спартаком» в матче 14-го тура чемпионата России. Дисквалификация грозит Диего Косте, Дугласу Аугусто, Кевину Ленини, Сергею Петрову и Александру Черникову.

Все они в ходе турнира получили по три предупреждения и «висят» на карточках. Если судья Артем Чистяков применит к ним дисциплинарные санкции в игре 13-го тура с «Рубином», они не смогут выйти на поле во встрече с красно-белыми.

Матч «Краснодар» — «Рубин» пройдет 26 октября в Краснодаре. Там же 2 ноября должна состояться игра «Краснодар» — «Спартак».

76

  • руслан магомедов

    аарошка твое место даже в подворотне, забыл, где черта!!!!!!!

    25.10.2025

  • hаnt64

    И это правильно! Мочить надо краснодарцев!

    25.10.2025

  • Белый Медведь

    Забавно будет, если Краснодар «обнулится» именно перед матчем со Спартаком и не потеряет очки.

    25.10.2025

  • Железный дорожник

    дебил

    25.10.2025

  • Андрей Недобрый

    А воттут согласен с "экспертом". 1 -Стоит задуматься тренеру кого выпускать и когда. 2-Админресурс не дремлет и обескровит "народную команду" 100% " 3-Это значит -скандал и оочень доходная статья по итогам матча.

    24.10.2025

  • J. P.

    Похоже, Боброву заказали 200 статей сегодня налабать...

    24.10.2025

  • Кондрат Ник

    А в Спартаке вАщЕ могут пропустить игру с Краснодаром 11 человек, если у кого-то будет вторая желтая, а кого-то удалят напрямую красной. Автор жжет. Я такого еще не встречал пока даже в этой газетенке. Прогнозировать и анализировать карточки за тур до матча. Адекватные специалисты вроде как перед матчем анализируют возможные составы. Оказывается можно анализировать за тур, прогнозируя вторые желтые карточки игроков. Журналист вообще правила футбола знает, разбирается в теме на которую пишет свой комический бред? 5 человек из Краснодара могут пропустить матч. А может у всей команды внезапно будет расстройство желудка через две недели в день матча?

    24.10.2025

  • а что у них? групповой сифилис?

    24.10.2025

  • sb1006

    Надо было перечислить и остаток состава "Краснодара" и выдвинуть предположение, что и они могут пропустить матч со "Спартаком", если в игре с "Рубином" получат красные карточки или травмы.

    24.10.2025

  • Liechtenstein Air Force

    Не беда! Город-миллионник, как-никак:hugging:

    24.10.2025

  • Дм

    Может быть у бабушки всё таки отрастёт то, что есть у дедушки и она тоже станет дедушкой!

    24.10.2025

  • 555 555

    Ещё бы на кофейной гуще прогадал.

    24.10.2025

  • Илья858

    Матч со Спартаком не так интересен, как матч с Балтикой

    24.10.2025

  • Dolphin75

    - Санёк, сколько время? - По данным «СЭ», пятьдесят пять минут до двадцати одного часа

    24.10.2025

  • MMT

    Видимо, девки в баре попались слишком корыстные, поэтому появилась 3-я заметка на такую же тему в 19.40...

    24.10.2025

  • spartsmen

    всех футболистов на трёх карточках илон маск может отправить на марс. а, по теории конспирологии, все пятеро быков получат по четвёртой карте - век воли не видать.

    24.10.2025

  • Aprel

    Бобров выстраивает авторитарный режим в "СЭ"! Демон, однако...:sunglasses::money_mouth::rofl:

    24.10.2025

  • Заполярье

    Прекрасный аналитик! Газовую гидру на кол! Спартак вперёд! Бобёр - выдыхай...:face_with_raised_eyebrow:

    24.10.2025

  • Max Stch

    почему такая агрессия, все хорошо написано, что за деградация общества ?

    24.10.2025

  • ALEX1984

    Бобер … Ты дебил ! Написал бы ещё , что если всех удалят , то выйдет резерв . А ещё могут корью заболеть …))

    24.10.2025

  • Max Stch

    почему Станкович не в списке ?

    24.10.2025

  • Алексей Х

    Я могу выиграть 100 млн! Правда, могу и нет))

    24.10.2025

  • Немальчиш

    Да не, анализы явно хреновые. Но одно ясно- человек болен.

    24.10.2025

  • Ратислав

    А может никто не пропустить. А могут матч отменить из-за цунами прямо на стадионе в перерыве игры. А может это страус был, он шёл по сельской местности....

    24.10.2025

  • esilch

    Так не 5, а 10 могут пропустить игру со Спартаком. Если в 13 туре красные карточки заработают.

    24.10.2025

  • Морская свинка_1979

    Зато в фору Краснодару сможет тренировать Станкович.

    24.10.2025

  • Pol Pol

    Упредил говнюк ! Вы это .... тавоть, так и знайте, будем принимать меры. Ну поняяятно, скока ж ... терпеть можно ?!

    24.10.2025

  • berzulemic

    2 статьи . двойной гонорар.

    24.10.2025

  • Vitamin007

    Это новая фишка СЭ!? То Локо 5 могут, то теперь это... Видимо дурналистам на голову кирпичи попадали!

    24.10.2025

  • Dreamlike

    Надежды свиноэкспресса

    24.10.2025

  • Evgen k

    а как насчет судей?они ведьтоже могут пропустить этот матч..вот отметелят , как их коллега из Пердива, пешехода на пешеходном переходе и тоже пропустят этот матч

    24.10.2025

  • Реалист-правдоруб

    По эксклюзивным данным от тайного источника

    24.10.2025

  • VD44

    Осталось 14 статей, к полуночи управится...

    24.10.2025

  • TomCat

    А могут и не пропустить!

    24.10.2025

  • Adiоs Amigos R

    Ну наконец-то нормальные футбольные анализы пошли.

    24.10.2025

  • Adiоs Amigos R

    В нашей с Вадиком палате интернет опять отключили, лишенцы. Сегодня сестра строгая дежурит...((

    24.10.2025

  • 55555....

    Вопрос вопросов!!!

    24.10.2025

  • RSMsouth

    Да станица и так вынесет и Рубин и команду балканцев . Армянин и Кордоба все зарешают

    24.10.2025

  • Abellardo

    По данным Спорт Экспресс... В редакции выдумали данные?

    24.10.2025

  • ненавижу_Мойшу_Каца

    Прекрасный аналитический опус. Добавил вопросов и проблем Мусаеву с определением стартового состава.

    24.10.2025

  • Alex-1981

    Ждём заметки о том, сколько игроков пропустят следующий матч Сочи))

    24.10.2025

  • тихоновнавсегда

    То ли еще будет...

    24.10.2025

  • alexpomor

    В обеих статьях (и про Локо, и про Краснодар) веселит фраза: "По данным "СЭ"... То есть другие "участники движения" об этом не знают))) По моим данным любой игрок клубов РПЛ может пропустить матч или даже несколько!!!!, получив травму (не дай Бог)...

    24.10.2025

  • Павел Верещагин

    Я бы даже сказал "онанизировать"...)))

    24.10.2025

  • AlexKap

    А ведь он стопудово не понимает, что вас не устраивает. Его же называют целый "шеф-редактор", и денежку дают. Может даже хвалят...

    24.10.2025

  • Юрий

    Одним словом АНалитик от слова А...!!! Прошу прощения не сдержался...

    24.10.2025

  • pavlenti1

    а если не применит, то могут и не пропустить:grin:

    24.10.2025

  • MMT

    На носу тяпница, у некого Боброва не хватает денег на поход по барам с друзьями. Задача - необходимо срочно черкануть какую-то хрень на несколько абзацев. Результат - 2 (две) статейки с идиотским содержимым из серии, "а что, а вдруг".

    24.10.2025

  • Mike101

    Да-уж....

    24.10.2025

  • Valekka

    Не понимаютонкостей : почему Бобров не выдаёт всё в одном посте?Прочитав про Локо,заподозрил автора в нечистоплотном намёке на предвзятом судействе.Автор сам спровоцировал это.Но следом пошёл матч Краснодара.Теперь что : ещё 6 постов последуют,или остальные внимания не заслуживают?!

    24.10.2025

  • Корнелий Ш

    Играть со Спартаком основным составом? Неслыханная, ошеломительная дерзость! Не пущать!!! (с)

    24.10.2025

  • ёzhic8

    вопрос - сумеет ли он сложить

    24.10.2025

  • ёzhic8

    "тут" это вообще сегодня ок, поправил

    24.10.2025

  • НВ

    Да уж, до такого мог додуматься только дегенерат. Поздравляю г-н Бобров....

    24.10.2025

  • Serkhio Armani

    Спартаку это, увы, не поможет... Даже если всем 5 покажут

    24.10.2025

  • Sergey Sparker

    Ай да Бобров, ай да молодец! Вот это анализ! Кал, моча... все в норме! С мозгами проблема, но это же не главное!

    24.10.2025

  • Sinaron

    У Боброва наступила тяпница )

    24.10.2025

  • Sergey Sparker

    Под любым дном найдется еще дно. И так до бесконечности. Конфуций.

    24.10.2025

  • dinela

    А если бы у Боброва был член -он был бы настоящим Бобром!

    24.10.2025

  • 55555....

    Нет,еще от Локо,+7...Как то больше,десяти получается..))

    24.10.2025

  • geviol

    бобра пропёрло,что-то скушал

    24.10.2025

  • А где Субулька?

    А где Субулька?

    24.10.2025

  • DemolisherAjax

    Бобров,посчитай кто может пропустить следующие матчи из всех команд :)

    24.10.2025

  • ёzhic8

    И этих посчитал Как известно, Козлёнок умел считать до десяти. Сможет ли Бобров? Пока семь и пять

    24.10.2025

  • Яна Калинина

    Так и будет)

    24.10.2025

  • 55555....

    Если бы да кабы... Надо же,так перепить...

    24.10.2025

  • Кот

    Вот за такие намёки-подсказки судьям можно и по морде лица схлопотать. Кто там поближе...

    24.10.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Кхм. Бобров нашёл себе новую балалайку? Ну и тупость.

    24.10.2025

  • Gordon

    Бобров в принципе дилетант, остальное детали.

    24.10.2025

  • Gordon

    Русик, твоё место в подворотне - там любят подобное поведение и лексику ;-)

    24.10.2025

  • сначала ЛОКО,чуть позже СПАРТАК... ты смотри,какой разносторонний автор!

    24.10.2025

  • с13

    Будем считать карточки у Краснодара. Тем более, что Рубин провоцирует соперников на очень контактную игру. А в ЛЮБОМ контакте "наградить" ЛЮБОГО игрока ЖК - как два пальца ... Тем более, что даже ВАРишки не могут вмешаться.

    24.10.2025

  • руслан магомедов

    ты, как обычно все сцуки супротив чмартага! дА. КОМУ ОН НАХРЕН НУЖЕН ТВОЙ ЧМАРТАГ, ЧТО ТЫ ЗАВЫВАЕШЬ.

    24.10.2025

  • Кабанчик

    Ну как же Бобров без подсера Спартаку не проживет

    24.10.2025

  • Zlobny

    Бобров умудрился-таки пробить дно...

    24.10.2025

  • Немальчиш

    Бобров, ты жжешь))))))) Это ж сколько тебе еще "анализировать"))) Завязывай! ( во всех смыслах)

    24.10.2025

    • Telegram Дзен Max
    Александр Черников
    Сергей Петров
    ФК Краснодар
    ФК Спартак (Москва)
    Диего Коста (Краснодар)
    Дуглас Аугусто
    Кевин Ленини
