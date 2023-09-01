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Сегодня, 19:38

Матч «Сочи» — «Спартак» могут перенести в Москву

Игнат Заздравин
Корреспондент
Матч «Спартак» — «Сочи».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Игра между «Сочи» и «Спартаком» в 8-м туре РПЛ может быть перенесена в Москву, сообщается на официальном сайте красно-белых.

Матч назначен на субботу, 16 сентября.

Встреча должна была пройти на стадионе «Фишт» в Сочи, но комиссия РПЛ по оценке качества футбольных полей рекомендовала на месяц приостановить проведение матчей на домашнем стадионе сочинцев из-за плохого состояния газона.

Клубы совместно с РПЛ предложили перенести матч первого круга в Москву, а ответную игру провести в Сочи, обменявшись кругами. Общее собрание клубов РПЛ рассмотрит это предложение 4 сентября.

Источник: ФК «Спартак»
Футбол
ФК Сочи
ФК Спартак (Москва)
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2
 Зенит 6 4 1 1 14-5 13
3
 Урал 6 4 1 1 8-7 13
4
 Кр. Советов 6 3 2 1 14-9 11
5
 Динамо 6 3 2 1 13-11 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10
7
 Спартак 6 3 1 2 12-10 10
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 Локомотив 6 2 3 1 10-9 9
9
 Ахмат 6 2 1 3 9-8 7
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 Пари НН 6 2 1 3 3-5 7
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 Ростов 6 2 1 3 7-12 7
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 Рубин 6 1 3 2 8-13 6
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Кр. Советов – Факел
 - : -
2.09 20:00
Краснодар – Спартак
 - : -
3.09 13:00
Оренбург – Сочи
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3.09 15:15
Локомотив – Балтика
 - : -
3.09 17:30
ЦСКА – Зенит
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Ростов – Динамо
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