Матч «Сочи» — «Спартак» могут перенести в Москву

Игра между «Сочи» и «Спартаком» в 8-м туре РПЛ может быть перенесена в Москву, сообщается на официальном сайте красно-белых.

Матч назначен на субботу, 16 сентября.

Встреча должна была пройти на стадионе «Фишт» в Сочи, но комиссия РПЛ по оценке качества футбольных полей рекомендовала на месяц приостановить проведение матчей на домашнем стадионе сочинцев из-за плохого состояния газона.

Клубы совместно с РПЛ предложили перенести матч первого круга в Москву, а ответную игру провести в Сочи, обменявшись кругами. Общее собрание клубов РПЛ рассмотрит это предложение 4 сентября.