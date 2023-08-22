Матч «Спартак» — «Зенит» напомнил Чернышову игру топового европейского чемпионата

Бывший тренер «Спартака» и многих зарубежных клубов Андрей Чернышов считает, что игра между «Спартаком» и «Зенитом» (1:3) в 5-м туре РПЛ по качеству сравнима с матчами лучших европейских чемпионатов.

«Игра очень понравилась. Я сейчас смотрю европейские чемпионаты и раньше их смотрел. Так вот по темпу, движению, желанию матч «Спартака» и «Зенита» напоминал игру топовой зарубежной лиги. Хотелось бы, чтобы у нас было больше таких матчей. С другой стороны, это естественно: встречались чемпион и «Спартак», про который каждый год говорят, что он готов бросить перчатку «Зениту». Ожидал такой интересной, захватывающей игры. «Зенит» выиграл, за счет того, что выглядел лучше как команда. И в его составе было больше индивидуально сильных игроков. Они решили исход встречи. Вендел у «Зенита» провел потрясающий матч. Вы знаете, когда играют два равных соперника, много решает как раз исполнительское мастерство лидеров, так называемых звезд. Вендел был на высоте в этот день», — приводит слова Чернышова «РБ Спорт».

На данный момент «Зенит» с 10 очками занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» расположился на 6-й позиции, имея в активе 9 очков. В 6-м туре сине-бело-голубые сыграют против «Урала», а красно-белые встретятся с «Ахматом». Оба матча пройдут 26 августа.