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Сегодня, 18:30

Матч «Спартака» посетил председатель совета директоров Александр Матыцын

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
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Как сообщает корреспондент «СЭ», товарищеский матч «Спартака» против клуба АГМК посетил председатель совета директоров клуба Александр Матыцын.

Московский «Спартак» обыграл узбекистанский клуб АГМК в товарищеском матче на учебно-тренировочном сборе в Дубае со счетом 3:1.

Следующий товарищеский матч «Спартак» проведет против болгарского «Ботева» 27 января.

В сентября 2022 года президентом футбольного клуба «Спартак» стал первый вице-президент «Лукойла» Александр Матыцын.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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ФК Спартак (Москва)
Александр Матыцын
0
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