Матч «Спартака» посетил председатель совета директоров Александр Матыцын

Как сообщает корреспондент «СЭ», товарищеский матч «Спартака» против клуба АГМК посетил председатель совета директоров клуба Александр Матыцын.

Московский «Спартак» обыграл узбекистанский клуб АГМК в товарищеском матче на учебно-тренировочном сборе в Дубае со счетом 3:1.

Следующий товарищеский матч «Спартак» проведет против болгарского «Ботева» 27 января.

В сентября 2022 года президентом футбольного клуба «Спартак» стал первый вице-президент «Лукойла» Александр Матыцын.