Матч «Спартака» посетил председатель совета директоров Александр Матыцын

Сегодня, 18:30
Как сообщает корреспондент «СЭ», товарищеский матч «Спартака» против клуба АГМК посетил председатель совета директоров клуба Александр Матыцын.
Московский «Спартак» обыграл узбекистанский клуб АГМК в товарищеском матче на учебно-тренировочном сборе в Дубае со счетом 3:1.
Следующий товарищеский матч «Спартак» проведет против болгарского «Ботева» 27 января.
В сентября 2022 года президентом футбольного клуба «Спартак» стал первый вице-президент «Лукойла» Александр Матыцын.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования