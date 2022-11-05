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Сегодня, 16:26

Матч «Зенита» с иранским «Сепаханом» в этом году может не состояться

Эмблема «Зенита».
Фото ФК «Зенит»
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Товарищеская встреча «Сепахан» — «Зенит», которая изначально планировалась на 27 ноября, может не состояться в этом году по не зависящим от обоих клубов причинам.

После того, как на эту дату назначили игру 6-го тура Кубка России между сине-бело-голубыми и «Спартаком», спарринг хотели перенести матч на 3 или 4 декабря.

Однако наши иранские источники предполагают, что и в эти сроки спарринг не состоится. При этом обе стороны в нем заинтересованы, так что матч может пройти в начале следующего года — но, не исключено, не в Исфахане, где базируется «Сепахан», а на нейтральном поле.

При этом сценарии питерцы уйдут в отпуск сразу после кубковой встречи с красно-белыми. Подготовку ко второй части сезона команда Сергея Семака начнет 15 января: запланированы два зарубежных сбора — скорее всего, один в Дохе, другой в Дубае.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • hottie

    С местными паханами.

    05.11.2022

  • kvadrocopter

    Там такой календарь газовые организовали, что уже пора опять переносить игры на кубок...Кретины...20-го игра сборной, 22-го -на кубок у всех кроме Зенита....тьфу...

    05.11.2022

  • hlumov

    С кем, с кем?

    05.11.2022

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