Матчи 5-го тура РПЛ начнут с минуты молчания в память о жертвах в Махачкале и Будогосском

Перед матчами 5-го тура чемпионата России будет объявлена минута молчания, посвященная жертвам трагедии в Махачкале и Андрею Будогосскому.

В результате взрыва на АЗС 14 августа погибли 35 человек, еще более 100 признаны пострадавшими.

Экс-глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский скончался 16 августа в возрасте 73 лет.

Премьер-лига выразила соболезнования жертвам трагедии в Дагестане и родным и коллегам Будогосского.

Матчи 5-го тура РПЛ пройдут с 18 по 20 августа.