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11 августа 2021, 17:46

Матчи 6-го тура РПЛ сдвинули в конце августа с учетом интересов сборной России

Логотип РПЛ.
Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Матчи шестого тура Тинькофф РПЛ перенесены с выходных 28-29 августа на период 25-28 августа по просьбе РФС и с учетом интересов сборной России. Об этом сообщает пресс-служба лиги 11 августа.

Данное решение было принято большинством голосов клубов чемпионата России.

13 августа РПЛ планирует опубликовать точное расписание игр шестого тура после ответных матчей третьего квалификационного раунда Лиги конференций с участием «Сочи» и «Рубина» — обе встречи пройдут 12 августа.

«В случае выхода команд в раунд плей-офф игры «Спартак» — «Сочи» и «Краснодар» — «Рубин» будут предварительно перенесены на 1 декабря», — говорится в заявлении РПЛ.

1 сентября в Москве сборная России под руководством Валерия Карпина сыграет с Хорватией в рамках отборочного турнира на чемпионат мира-2022. 4 сентября россияне встретятся с Кипром (Никосия).

Источник: https://t.me/premierliga/2079
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